Così Conte e Geraci cercano di rassicurare la stampa estera sugli accordi con la Cina

Aderendo alla Via della seta, l'Italia consegna alla Cina un'importante vittoria strategica contro gli Usa

- Aderendo al megaprogetto infrastrutturale su scala globale della Cina, noto come Nuova via della seta, il governo italiano sta offrendo un'altra buona ragione al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per condurre la sua guerra commerciale contro l'Europa, aumentando il rischio di recessione in Germania. È quanto si legge oggi sul quotidiano britannico "The Telegraph", che ricorda come il governo in carica a Roma, formato da "inesperti", sia diviso sulla Nuova via della seta. In particolare, nella maggioranza ci si chiese se la partecipazione all'iniziativa cinese sia la scelta giusta per attrarre gli investimenti esteri di cui l'Italia ha bisogno. Intanto, gli Stati Uniti hanno già duramente criticato l'adesione dell'Italia alla Nuova via della seta, mentre conducono negoziati con la Cina per porre fine alla guerra commerciale che oppone Washington a Pechino. Le trattative paiono condurre a un esito positivo, "anche se la tregua sarà breve" per il "Telegraph". Concluso il confronto con la Cina, la Casa Bianca aprirà un nuovo conflitto commerciale contro l'Ue e, in particolare, la Germania. Secondo il "Telegraph", dunque, aderendo alla Nuova via della seta, l'Italia ha consegnato alla Cina un'importante vittoria strategica nella competizione geopolitica globale con gli Usa. Adesso, Trump "non vede l'ora di ripartire all'attacco", colpendo con i dazi le esportazioni della Germania verso gli Stati Uniti.