Mentre l’Italia celebra la sottomissione ai memorandum di Xi Jinping, l’Europa si prepara a mettere il presidente cinese di fronte a una scelta: o la Cina gioca secondo le regole del libero mercato oppure l’Ue adotterà il metodo Trump. L’appuntamento è fissato per martedì a Parigi, dove Macron ha invitato Angela Merkel e Jean-Claude Juncker per il suo ultimo incontro con Xi. La strategia è stata stabilita durante il Consiglio europeo di oggi, sulla base di un documento in cui...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.