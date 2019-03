Oltre la corte a Mr. Ping

Indaffarato a rassicurare i partner europei sull’ingerenza cinese nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni, il governo non ha ancora preso in mano un altro dossier in tema di energia di cui è giunta notizia negli ultimi giorni. Il rigassificatore Gas naturale liquefatto (Gnl) di Livorno è al centro di una trattativa tra un fondo di investimenti australiano e la società di gestione Olt, partecipata dall’utility italiana Iren e dai tedeschi Uniper. Uniper sarebbe pronta a cedere la sua quota...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.