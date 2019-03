Roma. C’è anche la Sicilia nel cuore e nel portafoglio dei cinesi. Il presidente Xi Jinping farà tappa sabato a Palermo. C’è chi dice anche per investire nel porto della trinacria, anche se quello che è sicuro è che i cinesi, appena hanno sentito puzza di bruciato, hanno deciso di mettere in stand-by i loro investimenti in Blutec, la società che nel 2015 aveva rilevato lo stabilimento della Fiat a Termini Imerese promettendo di puntare sulle produzione di auto elettriche....

