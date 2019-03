Xi Jinping incontra Matterella: "Rivitalizziamo l'antica Via della Seta"

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato stamattina al Quirinale il capo dello stato Sergio Mattarella. Dopo l'ingresso dal cortile d'onore del palazzo – tappeto rosso e picchetto per gli onori militari – i due hanno avuto un colloquio e sono intervenuti in conferenza stampa.

"Sono molto felice di questa visita di Stato, invitato dal presidente Sergio Mattarella e ringrazio l'Italia per l'accurata e squisita accoglienza – ha detto Xi Jinping –. I due popoli nutrono da sempre una profonda amicizia. Sono venuto in Italia con l'amicizia del popolo cinese". Col capo dello stato, il presidente cinese ha detto di avere "ampie e numerose condivisioni" sul piano per "rivitalizzare l'antica Via della Seta", un progetto di investimenti che è al centro della visita di Xi Jinping a Roma.

Per Mattarella, la visita del presidente della Repubblica popolare cinese è "l'occasione per registrare il livello eccellente dei rapporti tra Italia e Cina: rapporti che intendiamo rafforzare" nella direzione di una cooperazione "a tutti i livelli", come testimoniano "gli accordi e le intese commerciali che saranno sottoscritti durante la visita del Presidente Jinping".