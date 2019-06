La bambina sulla riva del Rio Grande, con il braccio intorno al collo di suo padre

Cara Annalena, l’hai vista la foto di padre e figlia annegati mentre lui cercava di portarla negli Stati Uniti? Quella bambina aveva due anni. Mia figlia Aurora ha tre anni e davanti a un’onda sulla riva del mare ancora scappa impaurita. Lei è al sicuro e io ringrazio Dio di non trovarmi nella disperazione di attraversare un fiume a nuoto con mia figlia dentro alla maglietta, ma questa foto mi fa pensare anche a tutte le foto che non vedremo mai e che nessuno scatterà mai, dopo la foto del piccolo Alan sulla spiagga di Bodrum, quando avevamo detto: mai più. Non ho nessuna soluzione, ma molta disperazione. Un saluto.

Debora Paionni, via email

Cara Debora, qui sotto anche Makkox si è messo sulle rive del Rio Grande. La foto l’ha scattata una donna, Julia Le Duc, messicana, giornalista del Guardian. A riva c’era anche la madre della bambina, e ha visto suo marito e sua figlia scomparire nella corrente. Quel braccio intorno al collo del padre ci fa sperare che quella bambina si sia sentita al sicuro, quasi salva, anche con l’acqua sopra la testa. Ma è una speranza così piccola che mi fa vergognare.