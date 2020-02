Un po’ di cronistoria può aiutare. La strada emergenziale del “chiudete tutto” è stata imboccata in ordine sparso a seconda dei margini di autonomia, già da sabato 22 febbraio, in attesa che da Roma arrivassero direttive chiare e univoche. Le università come il Politecnico e Bicocca, gli uffici aperti al pubblico della procura guidata da Francesco Greco (“dobbiamo evitare che si ammali qualcuno”). Intanto Beppe Sala si mette al lavoro a Palazzo Marino, si comincia a sospendere le attività lavorative...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.