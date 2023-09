Il trasporto regionale sotto pressione, la vera sfida lombarda

La riapertura delle scuole ha riportato sotto pressione il sistema del trasporto pubblico lombardo. Nei primi 5 mesi di quest’anno i passeggeri sui treni sono stati 78,8 milioni con 306 mila corse, dato superiore al periodo pre Covid: la domanda è in continua crescita. La Regione, cui spetta organizzare l’offerta, è chiamata a un compito inferiore solo al servizio sanitario sotto il profilo della spesa: “L’impatto dei trasporti è anche superiore a quello della Sanità”, spiega al Foglio l’assessore Franco Lucente, “in quanto agli utenti lombardi dobbiamo aggiungere i turisti in crescita. In termini di risorse possiamo contare su 600 milioni di cui 400 per il trasporto in ferro e 200 per quello su gomma che andrebbero potenziati: è venuto il momento di rivedere il fondo nazionale affinché ci venga assegnato più del 17,36 per cento che ci danno”. In attesa che il governo dedichi più attenzione il Pirellone è impegnato su tre fronti: potenziamento del servizio, ristrutturazione della rete e sicurezza. Sul primo Lucente assicura che il lavoro è a buon punto: “Abbiamo già consegnato 122 treni nuovi, entro il 2025 saranno 222, e stiamo aumentando anche i pullman”.

