Il futuro del Pd lombardo: non una festa ma tanto lavoro. Parla Roggiani, prossima segretaria regionale

"Il lavoro che dobbiamo fare al congresso di questo mese sarà quello di valorizzare e riuscire a capire come possiamo ripartire dopo 30 anni in cui perdiamo in Regione”, dice la futura leader dem in Lombardia

Resiliente. Se si dovesse usare un aggettivo per Silvia Roggiani, segretaria del Partito democratico metropolitano e prossima segretaria regionale dem, probabilmente bisognerebbe pescare in campo ambientale. Resiliente perché malgrado le mille bufere, sottile e leggera come una canna, è rimasta al suo posto, ogni volta tornando su. Non si spezza. Anche di fronte a una competizione, quella per il suo successore, che mette contro amici, percorsi, storie politiche un tempo affini. Mentre inizia la Festa dell’unità e si attende di capire che cosa Elly Schlein pensi di una città come Milano, che non è esattamente Bologna né un vivaio di sardine, i giochi veri si fanno dentro al partito.