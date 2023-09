“Non ha senso insistere con i rigassificatori”. Parla la responsabile Ambiente del Pd

“Il rigassificatore non deve andare a Vado Ligure, è assurdo che in un paese civile non esista uno straccio di piano industriale serio per una vera transizione energetica e il progressivo phase-out dalle fonti fossili e che garantisca la possibilità di discutere e pianificare, con tutti i livelli istituzionali coinvolti, scelte che impattano su economia e salute dei territori”. Annalisa Corrado, schleinianissima responsabile Ambiente del Pd si scaglia contro la scelta di Snam, supportata dal governatore ligure Giovanni Toti, di spostare la nave rigassificatrice Golar Tundra da Piombino a Vado, cittadella portuale della Liguria di ponente, a pochi chilometri da Savona. Non solo un problema di metodi. Ma anche di tecnologia. Corrado se la prende più in generale con l’utilizzo dei rigassificatori. “Non ha senso – dice – appiattirci così su gas naturale liquefatto e la sua rigassificazione, è una tecnologia costosa e dal prezzo molto instabile, che rischia di diventare un boomerang per le tasche dei cittadini”.

