Pd romano a Pd nazionale: “Il termovalorizzatore non si discute”

Più che un termovalorizzatore è un manicomio. Fughe in avanti più o meno spontanee, accuse di complotti per barattare l’impianto di Santa Palomba con l’alleanza con il M5s, schemi di corrente che saltano. La nomina dell’ecologista “anti-inceneritore” Annalisa Corrado nella nuova segreteria di Elly Schlein e le strambate del neo dirigente dem Sandro Ruotolo su un referendum per dire sì o no all’opera, stanno mandando in tilt il Pd romano. Un organismo complesso, disorientato di fronte alle accelerazioni “green” dei vertici del Nazareno. Ad aumentare lo stordimento e ad accrescere le preoccupazioni dei dem di Roma c’è la manifestazione “No termovalorizzatore”, convocata per mercoledì 19 aprile in Piazza del Campidoglio. Il M5s e la lista civica di Virginia Raggi hanno aderito alla protesta. Mentre l’ipotetica presenza di qualche esponente del Pd creerebbe inevitabilmente un caso.

