Gualtieri sul termovalorizzatore tira dritto (con o senza Schlein)

Roberto Gualtieri non ha alcun dubbio: il Pd a guida Elly Schlein lo sosterrà nel portare avanti la costruzione del termovalorizzatore a Roma. Del resto, come sostiene il sindaco della capitale, la fase in cui era legittimo dibattere, avanzare dubbi, dividersi e poi trovare una quadra, è oramai alle spalle. “E anche lì il sostegno del mio partito si è manifestato in tutte le sedi, a partire dall’Assemblea capitolina”.

