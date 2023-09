Giovani e famiglie. Il comune di Milano rilancia il canone concordato. Airbnb e il caso New York

Al pari della riduzione dello smog o della messa in sicurezza del Seveso, il proposito di calmierare gli affitti fa venire in mente la battuta di De Gaulle: “Vasto programma”. Nel caso dei canoni si può dire che è vastissimo, perché Milano negli ultimi anni è diventata una città turistica con una esplosione della domanda di alloggi che ne ha moltiplicato il valore. Basta scorrere una delle tante indagini delle società immobiliari, ad esempio Tecnocasa, per sapere ciò che già si intuisce: servono 750 euro per affittare un monolocale, 1.040 euro per un bilocale e 1.410 euro per un trilocale. A Roma, seconda città più costosa tra le grandi, rispettivamente “bastano” 600 euro, 770 euro e 960 euro. Un bilocale medio a Milano, in locazione, costa più di un trilocale medio a Roma.

