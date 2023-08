Non solo “maranza”. L'emergenza dei minori esplosa a Milano

Non c’è solo Nerone (quello climatico) a cambiare i connotati dell’agosto milanese, perché se in centro continua il benefico assedio dei turisti (benefico per l’economia: ma malefico per i nuovi maître à penser e/o influencer contro il “turismo tossico”), nella vasta periferia metropolitana, accanto agli anziani soli, si va rapidamente estendendo il popolo dei giovani migranti, spesso di seconda generazione, con il correlato della loro ormai nota tendenza ad aggregarsi in bande o gang su base territoriale ed etnica. Un fenomeno noto, e per la verità poco o mal gestito dalle istituzioni (che sempre più si affidano all’attivismo del Terzo settore), corroborato in questa estate dagli ultimi arrivi: sui 22 mila stranieri arrivati a Milano all’inizio dell’anno, sono ben 1.300 i minori non accompagnati arrivati e in carico per legge al comune di Milano: GranMilano aveva già segnalato con anticipo, 20 ottobre 2022, “l’allarme molto serio” dei minori non accompagnati e che i comuni non riescono a gestire. In quell’occasione, l’assessora alle Politiche sociali di Bergamo, Marcella Messina, aveva fatto qualche conto con il Foglio: “Nel 2022, fino al 6 ottobre, per 179 minori abbiamo speso tre milioni e 431 mila euro di cui solo un milione e 983 mila coperti dalla Prefettura. Una cifra che pesa sul mio budget per il 2022, di 12 milioni di euro, e crea conseguenze negative su tutto il sistema Welfare. Le assistenti sociali sono ridotte a fare le operatrici booking.com per trovare alloggi per i minori stranieri”.

