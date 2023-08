Le accuse ai politici finiscono spesso in niente. I casi Maran e Scavuzzo

Se i cittadini conoscessero l’esito di molti ricorsi contro le pubbliche amministrazioni (e non lo sanno perché se non c’è il corrotto da appendere non fanno notizia, come si dice in gergo), probabilmente avrebbero un po’ più fiducia anche negli esponenti politici che in quelle pubbliche amministrazioni prendono decisioni. Certo, una parte penserebbe alla teoria del complotto, per cui il cittadino è sempre e comunque vessato o turlupinato, e lo vorrebbero invece come una sorta di cliente: che ha sempre ragione, anche quando ha torto. Ma di costoro non bisogna curarsi. Altri invece, informati di come stanno le cose quando si arriva in tribunale, forse non farebbero di tutta l’erba un fascio. Soprattutto quando i casi vedono da una parte la “Milano bene”, quella “vip”, e dall’altra l’amministrazione comunale.

