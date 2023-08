La buona volontà e le buone idee bipartisan di Milano per San Siro, quartiere desolato

La battaglia campale sulle sorti dello stadio di San Siro vincolato avrà un risultato: la grande Milano avrà probabilmente tre stadi, ma niente soldi extra per un quartiere San Siro abbandonato a sé stesso. Ma nonostante i pasticci politici, qualcosa si muove anche nel quartiere popolare più malridotto della città. Ispiratore della svolta l’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran, che con prefettura, Regione, Aler, Fondazione Cariplo e mondo associativo sta costruendo, attorno al vecchio mercato comunale di piazza Selinunte, il quartier generale della rigenerazione dell’area degradata. Impietosa la fotografia dell’Aler che parla apertamente della necessità di una “riqualificazione sociale”, la più difficile. Sono circa 10 mila i residenti di San Siro, abitano nei 5.987 alloggi Aler, 694 dei quali occupati abusivamente. La Regione, con l’assessore alla Casa Paolo Franco, ha stanziato 40 milioni per gli interventi più urgenti. Gli immigrati sono il 57 per cento del totale, il 35% ultra 65enni, il 10% under 18 che dovrebbero frequentare le scuole. Parlare d’integrazione nelle scuole elementari di via Paravia e via Dolci è difficile: oltre l’80% sono figli di immigrati che hanno gravi difficoltà con la lingua. Chi arriva alle medie e alle superiori, quasi sempre ha avuto a che fare con le bande giovanili e i gruppi che rap: il loro eroe è Kappa24k (al secolo Islam Abdel Karim), arrestato per una sparatoria.

