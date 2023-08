Appunti per un'amministrazione della nazione più virtuosa

Pubblica amministrazione: che fare? Nel suo ultimo libro, “Amministrare la nazione”, Sabino Cassese presenta una diagnosi lucida e impietosa della crisi burocratica che da molti decenni ormai blocca il paese. Le cause vengano da lontano e le responsabilità sono diffuse, a cominciare da quelle degli uomini di governo che, da tempo, incapaci di guidare la burocrazia, scaricano su di essa ogni colpa per gli scarsi risultati di molte politiche pubbliche. Disfunzioni, maladministration e stalli continuano così a essere all’ordine del giorno, come i ritardi nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza stanno confermando. Né la continua creazione di norme derogatorie e la proliferazione di organizzazioni satelliti (che fanno dello stato un conglomerato sempre più eterogeneo e inafferrabile: Cassese lo definisce un “arcipelago”) costituiscono rimedi adeguati. Infatti, anche quando riescono a risolvere questioni ed emergenze specifiche, da un lato, lasciano aperti i problemi di fondo sollevati dalle regole ordinarie non riformate o ben mantenute; dall’altro, finiscono per aggravare il caos normativo e rendere sempre più inestricabile la trama legislativa che avvolge l’amministrazione. Qui emerge un’altra stortura del nostro sistema istituzionale: il moltiplicarsi delle leggi provvedimento con cui il Parlamento (in realtà il governo, per il tramite di quest’ultimo) si sostituisce all’amministrazione per adottare singoli decisioni sotto lo schermo protettivo della norma primaria. Si perfeziona così un patto scellerato con cui il decisore politico ottiene ciò che vuole e la dirigenza amministrativa non si assume alcuna responsabilità.

