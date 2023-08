"Meloni vive da assediata. La tassa sulle banche è un pugno agli italiani". Parla Cassese

Le vacanze di Sabino Cassese (anche i giuristi sono in pantaloncini). Professore: il governo tassa gli extraprofitti delle banche. Qual è la sua sentenza? “Il governo non si vuole bene. Chi darebbe un pugno nello stomaco al proprio creditore e minaccerebbe i propri elettori? Nelle banche ci sono i risparmi dell’ 81 per cento degli italiani. Vale a dire di tutti gli elettori”. Meloni? “Ha conquistato il potere, ma vive come se fosse in una cittadella assediata”. Salvini e Meloni? “Predomina l’arte del guadagnare voti, sull’arte del governare. L’uomo di stato disprezza la popolarità”. Le grandi riforme rimandate? “Il governo non riesce ad avere il governo del tempo. Anche i decreti somigliano a navi cariche alla rinfusa”. Il salario minimo? “Indebolisce il potere dei sindacati. Nel momento in cui accettano, rinunciano al concetto di autonomia collettiva”. Cassese, ma dove si trova? “In auto con mia moglie, stiamo andando al mare”. La spiaggia? “Segreto”. Iniziamo dalla cronaca balneare. L’Albania è la meta estiva del 2023. Forse ci va pure la premier. Non ci dica che pure lei parte per Tirana? “Sono un nazionalista: resto in Italia”. Le abbiamo promesso serietà e manteniamo la promessa, ma ci siamo imbattuti in una frase straordinaria di Giuseppe Pontiggia (Prima Persona, Mondadori). La frase è questa: “A tutti gli instancabili della penisola vorremmo rivolgere un appello: riposatevi. Non siete insostituibili, soprattutto se siete instancabili. La gente, a quel punto, è già stanca di voi”. La condivide? “Condivido, ma che fare se l’instancabile è tale perché il lavoro lo diverte? Gli vogliamo impedire di divertirsi?”.

