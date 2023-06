“Sveglia Pd, l'abolizione dell'abuso d'ufficio è una battaglia di sinistra”, dice Bassanini

"L'abuso d'ufficio è una norma generica, che permette alla magistratura di interferire nell’esercizio legittimo della responsabilità politica e della discrezionalità amministrativa". Parla Franco Bassanini, ex ministro per la Funzione pubblica e per gli affari regionali

"Il Partito democratico dovrebbe ricordare che sono almeno trent’anni che i sindaci e gli amministratori di sinistra chiedono l’abolizione dell’abuso d’ufficio. Del resto, questa è una battaglia di sinistra”. Così, intervistato dal Foglio, Franco Bassanini, ex ministro per la Funzione pubblica e per gli affari regionali, commenta la riforma della giustizia. “Per tutelare gli interessi dei cittadini più deboli – spiega Bassanini, dal 2008 al 2015 presidente di Cassa depositi e prestiti – occorrono governi e amministrazioni efficaci, capaci di decidere tempestivamente e attuare rapidamente le decisioni, assumendosene la responsabilità politica. La paralisi delle amministrazioni invece fa sì che interventi e servizi fondamentali, come sanità, scuola, trasporti pubblici e politiche attive del lavoro funzionino male: e a pagarne il prezzo maggiore sono i ceti più deboli”.