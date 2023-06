Nordio: "Sull'abuso d'ufficio anche i sindaci Pd stanno con me"

"È abbastanza noto che il progetto di riforma della giustizia è pronto, c'è l'accordo politico: mi auguro che arrivi in Cosiglio dei ministri la prossima settimana", annuncia il ministro della Giustizia Carlo Nordio alla Festa dell'Innovazione del Foglio. Ecco i principali punti su cui è intervenuto, nell'intervista di Simone Canettieri.

I rapporti nella maggioranza

"Le sensibilità culturali di una coalizione sono per definizione diverse. Però vorrei aggiungere che la sensibilità garantista è molto più trasversale di quanto possa sembrare".

La riforma della giustizia e l'abuso d'ufficio

"È abbastanza noto che il progetto di riforma della giustizia è pronto. C'è l'accordo politico, ma non voglio anticiparne i dettagli. Posso affermare sul mio onore che vi è stata una processione di sindaci, anche appartenenti al Pd, che ci hanno supplicato di abolire questo reato che crea la paura della firma ed espone gli amministratori a una serie di rischi di immagine, che rischiano poi di compromettere la loro carriera. E soprattutto compromettono l'accelerazione delle procedure amministrative e in definitiva si riverberano sui cittadini". A chi afferma che un eventuale intervento sull'abuso d'ufficio contrasti con le direttive europee, Nordio risponde: "È una stupidaggine colossale: c'è un sistema integrato per combattere la corruzione e gli amministratori infedeli. E per accelerare i processi".

Cronaca nera e intercettazioni

"Farei una summa divisio fra ciò che è lecito e ciò che non è lecito pubblicare. Quando il segreto viene violato è giusto intervenire in maniera repressiva e se l'intervento repressivo non funziona bisogna cambiare la legge. Va tutelata la riservatezza delle persone che vengono esposte alla delegittimazione dalla stampa. Già non si dovrebbero pubblicare le intercettazioni di due persone; ma se due persone parlano con un terzo, quel terzo è addirittura senza difesa. Però non darei mai la colpa ai colleghi giornalisti: la colpa non è di chi riceve i documenti, ma di chi glieli dà e non vigila abbastanza perché non vengano pubblicato".

Separazione delle carriere