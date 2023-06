La Festa dell'Innovazione 2023. Segui la diretta

Una giornata con grandi ospiti per mettere a fuoco i temi più importanti dello sviluppo tecnologico e del suo impatto culturale sulle nostre vite. La quinta edizione del festival organizzato dal Foglio con Generali presso la casa di The Human Safety Net in Piazza San Marco a Venezia

Sabato 10 giugno 2023 Il Foglio torna a Venezia per la quinta edizione della Festa dell'Innovazione. Anche quest'anno parteciperanno i protagonisti del mondo della politica, della tecnologia e dell'innovazione per mettere a fuoco i temi più importanti dello sviluppo tecnologico e del suo impatto culturale sulle nostre vite. La Festa dell'Innovazione si terrà presso La casa di The Human Safety Net in Piazza San Marco, 128 (all'interno delle Procuratie Vecchie).

Il programma della giornata:

*Sessione mattutina 08.30-13.00*

08.30 – Rassegna stampa live

09.40 – Megi Bulla (Booktoker e Content Creator)

10.00 – Adolfo Urso (Ministro delle imprese e del made in Italy)

10.20 – Giulio Boccaletti (Esperto sicurezza ambientale e risorse naturali)

10.30 – Tiziana Lipiello (Rettrice Ca’Foscari)

10.40 - Mariarosaria Taddeo (Senior Researcher fellow Oxford Internet Institute)

10.50 - Damiano Micheletto (Regista Teatrale)

11.00 – Paolo Benanti (Presidente Comitato Etico Centai)

11.10 – Marco Troncone (Amministratore Delegato di Adr)

11.16 – Letizia Moratti (Imprenditrice)

11.30 - Vittorio Emanuele Parsi (Professore Relazioni Internazionali università Cattolica)

11.50 - Dario Scannapieco (Amministratore Delegato di Cdp)

12.10 – Marco Balich (Producer)

12.15 – Angelo Panebianco (Politologo e saggista)

12.35 - Heinz Beck (Chef tre stelle Michelin)

12.50 – Carlo Nordio (Ministro della Giustizia)



Sessione pomeridiana 14.30-18.00



14.30 – Pasquale Salzano (Presidente Simest)

14.37 – Stefano Soliano (Amministratore Delegato di C.NEXT)

14.44 – Jennifer Wilton (caporedattrice Die Welt)

15.00 - Luca Cordero di Montezemolo (Imprenditore)

15.20 – Annalena Benini e Paola Peduzzi

15.40 - Francesca Fagnani (giornalista e conduttrice televisiva)

16.00 – Luca Colombo (Country Director di Meta per l’Italia)

16.10 – Giorgia Abeltino (Director external Relations Google)

16.20 – Alessandra Santacroce (Presidente Fondazione IBM Italia)

16.30 – Remo Pannain (Avvocato, inventore di Supermagic)

16.45 – Saverio Raimondo (comico)

17.00 - Gennaro Sangiuliano (Ministro della cultura)

17.20 – Luigi Brugnaro (Sindaco di Venezia)

17.40 - Niccolò Ammaniti (scrittore, regista e sceneggiatore)

18.00 – Roberto Sergio (Amministratore Delegato RAI)