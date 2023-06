Il rapporto tra tecnologia e stati liberali. Parsi alla Festa dell'Innovazione

Vittorio Emanuele Parsi, politologo e direttore dell’Alta scuola di Economia e Relazioni internazionali dell’Università Cattolica, è intervenuto alla Festa dell'Innovazione 2023 a colloquio con Micol Flammini. Il professore ha parlato di geopolitica in relazione alle trasformazioni globali del nostro tempo, cambiamento climatico in primis.

Sul conflitto in Ucraina, sulla progettazione del futuro e sulla necessità degli stati di rendersi attrattivi per persone e investimenti: "Se non sei un maschio omofobo ortodosso, cosa può importartene del progetto di Putin per il futuro del mondo? Infatti il problema della Russia oggi è di attrattività, nessuno va in Russia, e non per un problema di confini chiusi".