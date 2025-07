Smart City Italia 2025. Città intelligenti e senza paura. Segui la diretta

Come trasformare la città del futuro nella città del presente. Idee per una nuova agenda sulle smart city. Ne parliamo nella Sala delle Colonne della sede di Banco Bpm a Milano

Come trasformare la città del futuro nella città del presente. Idee per una nuova agenda sulle smart city. Partendo da questi temi il Foglio organizza una giornata per ragionare sul presente e sul futuro delle nostre città, con uno sguardo ottimistico su “algoritmi” e “rivoluzioni possibili”, sulla sostenibilità, sull’acqua, sulla tecnologia e sull’innovazione. Giovedì 10 luglio nella Sala delle Colonne della sede di Banco Bpm a Milano.

Maurizio Crippa (Vicedirettore del Foglio)

Umberto Ambrosoli (Presidente Fondazione BPM e Banca Aletti)

Claudia Maria Terzi (Assessore Infrastrutture Regione Lombardia)

Stefano Boeri (Architetto)

Gabriele Albertini (Politico e imprenditore)

Elena Buscemi (Presidente Consiglio Comunale di Milano)

Francesco Billari (Rettore Università Luigi Bocconi)

Giovanna Iannantuoni (Rettrice Università Milano Bicocca e Presidente CRUI)

Giacomo Angeloni (Assessore all’Innovazione del Comune di Bergamo)

Elena Beccalli (Rettrice Università Cattolica del Sacro Cuore)

Andrea Vota (Head of Public Policy Affairs for Southern Europe Bolt)

Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli e Presidente ANCI)

Francesco Zurlo (Preside Scuola Design Politecnico di Milano)

Lorenza Baroncelli (Architetto urbanista)

Giacomo Possamai (Sindaco di Vicenza)

Gioia Ghezzi (Presidente ATM)

Sergio Abrignani (Immunologo e startupper Università degli Studi di Milano)

Elena Ferrari (Responsabile Comunicazione e Sviluppo CoReVe)

Andea Romano (Presidente MuoverSi Federazione NCC)

Emilio Fortunato Campana (CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche)

Fabio Ugolini (Head of Sales Improvement and B2G Support - ENEL)

Andrea Gibelli (Presidente esecutivo FNM)

Donatella Sciuto (Rettrice Politecnico di Milano)

Regina De Albertis (CCIAA Milano Monza Brianza Lodi)

Carlo Bonomi (Presidente Fiera Milano)