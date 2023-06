Tra ricerca e università. L'intervento della rettrice Tiziana Lipiello

"L'innovazione parte dai giovani. Bisogna portare i giovani on the stage più di quanto non si faccia in questo paese". La rettrice della Ca' Foscari dialoga con Enrica Bortolamiol, dottoranda in Scienze molecolari, per raccontare l'accademia veneziana e i suoi progetti

Come cambia la ricerca? Dove nasce l'innovazione? E qual è il ruolo dell'università? Tiziana Lipiello, rettrice della Ca' Foscari, dialoga con la dottoranda in Scienze molecolari e nanosistema Enrica Bortolamiol, per raccontare l'università veneziana, tra progetti e il progresso,



"L'innovazione parte dai giovani. BIsogna portare i giovani on the stage più di quanto non si faccia in questo Paese", è l'invito di Lippiello, che non a caso è accompagnata da una ricercatrice dell'università che dirige. "L'innovazione - spiega la rettrice - nasce dall'interazione tra università e mondo esterno, dalla collaborazione tra istituzioni, aziende e territorio. Ma innanzitutto l'innovazione nasce dalla creatività".