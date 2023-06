Sergio (ad Rai): "Mai fatto epurazioni". Su parole Lippi: "Inaccettabili, non saranno più consentite"

"Ho espresso giudizi positivi in tutti i miei interventi, anche in Vigilanza, rispetto a Lucia Annunziata che io avevo confermato con il suo programma per la prossima stagione senza alcuna censura e condizionamento. Le ho chiesto di completare le puntate fino a fine giugno". Lo ha detto l'Ad della Rai Roberto Sergio, oggi a Venezia, al Festival dell'Innovazione del Foglio, intervistato da Salvatore Merlo. "Siamo un'azienda che aggiunge, non toglie; l'epurazione non l'ho mai applicata - ha aggiunto - io ho sempre pensato che si dovesse magari cambiare, circolare, aggiungere ma mai epurare; Fabio Fazio se n'è andato un giorno prima che io entrassi come Ad. Ho confermato la Annunziata, Gramellini, Report, tutti i programmi definiti 'ideologici' all'interno della Rai: francamente parlare di epurazione a me sembra sembra impossibile".

"Appalti esterni: rientreranno sotto la gestione dell'azienda"

"Ho trovato un debito finanziario netto altissimo, oltre 580 milioni. Nelle precedenti esperienze ho cercato di ridurre debiti e di ottimizzare e fare azioni che portano dentro l'azienda e non fuori i soldi che arrivano dal canone e dalla pubblicità. Confido di riuscire a fare il possibile", ha spiegato Sergio. "Anche gli appalti esterni durante la mia gestione rientreranno dentro la Rai".

"Parole di Claudio Lippi? Inaccettabili"

"Ho trovato le parole di Claudio Lippi inaccettabili. Nessuno può parlare dei colleghi in quella maniera, neppure lui. In futuro non saranno più tollerate frasi di questo genere", ha affermato Sergio.

"Salvini vuole togliere il canone alla Rai? Il ministro dell'Economia del suo partito non me l'ha mai detto"

"Il ministero dell'Economia e delle Finanze non mi ha mai detto che dovrò rinunciare al canone. Credo che sia indispensabile se facciamo servizio pubblico. Bisogna raccontare tutto il paese, senza alcuna censura. Prima c'era un'unica visione. Quella rimarrà ma ne racconteremo anche altre"

"Fiorello continuerà a lavorare in Rai. Rosa Chemical? Potrà tornare ma senza atti sessuali in fascia protetta"

"Non credo proprio che Fiorello non ci sarà. Tornerà anche per accompagnare Amadeus al quinto Festival di Sanremo consecutivo. Con lui ci conosciamo da una vita e avrà tutta l'autonomia che dovrà avere", ha detto Sergio. L'ad Rai è tornato anche sulle polemiche dell'ultimo Festival, in particolare sul caso Rosa Chemical: "Potrà tornare, ma non si simulano atti sessuali in fascia protetta. E se succede la regia deve staccare, non compiacersi. Una cosa come quella dell'ultima edizione non sarà più consentita".

"Legge su governance va riformata, ma esercito comunque i miei poteri"

"Questa legge credo debba essere riformata, immagino che ci saranno degli Stati generali che potranno comportare, non certo da qui a un anno ma per il vertice successivo, una governance diversa", ha detto l'ad Roberto Sergio. "È chiaro che quando c'è una disciplina - ha aggiunto - che prevede che due consiglieri di amministrazione siano eletti dalla Camera, due dal Senato e uno dai dipendenti dell'azienza, si ha una frammentazione che non permette di avere una governance forte e coesa: è un problema". "Nel caso di specie - ha sottolineato - io sono l'Ad ed esercito i miei poteri: sono stato votato dopo la designazione quindi sono nelle condizioni di poter governare l'azienda"