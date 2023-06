Heinz Beck: "Nel cibo innovazione vuol dire rispondere ai bisogni delle persone"

"Innovare per me vuol dire ascoltare il presente per fare qualcosa di nuovo per il futuro. Andare sempre avanti a ossevare le persone e il bisogno delle persone, che cambia in continuo". Lo ha detto lo chef stellato Heinz Beck intervistato alla Festa dell'Innovazione del Foglio, in corso a Venezia. "Noi chef famosi dobbiamo dare a quelli che ci ascoltano una strada da percorrere affinché riusciamo con il cibo a invecchiare meglio. La cultura gastronomica ci dice dove dobbiamo andare".

Heinz a raccontato al pubblico del Foglio di aver parteciapto nel 2000 a una ricerca sugli effetti del cibo sul nostro corpo e come ha integrato quell'esperienza nella conduzione del ristorante La Pergola, che ha ottenuto tre stelle Michelin.