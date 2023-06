Ammaniti alla Festa del Foglio: "Il prossimo progetto? Cinema, dico solo questo"

"La mia vita era così poco interessante che l'unica cosa che potevo fare era raccontare storie degli altri. Non avevo neanche capito che si potesse usare la letteratura per raccontare sé stessi... Questa è stata la premessa e ho sempre fatto così". Racconta così la sua ispirazione Niccolò Ammaniti, premio Strega nel 2007 con Come Dio comanda, ospite alla Festa dell'Innovazione del Foglio. Lo scrittore e regista ripercorre la sua carriera, intervistato da Mariarosa Mancuso, fino ai suoi progetti nel prossimo futuro: "Un film su Che la festa cominci? Vediamo se ci riesco... Sarà cinema, dico solo questo".

Il passaggio dalla scrivania al set

"Dopo Anna ero arrivato a un punto di depressione abbastanza importante. Non parlavo più con nessuno, dovevo uscirne. E siccome io non so fare niente oltre che scrivere, ho detto faccio il regista. È un lavoro difficilissimo e durissimo. Però c'è questo aspetto umano per cui tu entri a lavorare con delle persone che hanno competenze diverse e devi suggerire loro un film che non vedono... È molto interessante".

L'ultimo romanzo

"Ho pensato di partire più da una mente che da una storia", dice Niccolò Ammaniti parlando del ultimo libro, La vita intima. Il racconto di "una donna complessa, impaurita, sempre considerata troppo bella per essere intelligente, che all'inizio ci sembra solo una privilegiata... Mentre lentamente ho voluto raccontare la vita intima, quella parte di pensiero dove risiedono le paure più profonde, le insicurezze e i sogni, quel magma che ci portiamo dentro e che non comunichiamo agli altri".

I prossimi progetti

"Un film su Che la festa cominci? Vediamo se ci riesco... Mi sembra un po' difficile in questo momento di budget bassi trovare i soldi per fare una cosa del genere. Vedremo, non so ancora se devo fare un libro o un film, insomma lo scoprirò... Cinema, dico solo questo".