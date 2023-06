Moratti: "Le politiche green dell'Ue rischiano di ammazzare le nostre imprese"

"Gli investimenti in ricerca in Europa in vent'anni sono scesi. Gli investimenti delle imprese sono più bassi di Stati Uniti e Cina. Il tema della competitività dell'Europa è ineludibile. E sul tema dell'innovazione l'Italia è ulteriormente penalizzata". Lo ha detto Letizia Moratti partecipando alla Festa dell'Innovazione del Foglio, in corso a Venezia,

"Non può esistere una sostenibilità ambientale se non la si lega a una sostenibilità sociale ed economica", ha aggiunto la ex sindaca di Milano ed e vicepresidente della Regione Lombardia. Moratti ha poi commentato le politiche green dell'Ue: "Dall'Europa in questo momento c'è una politica anti-industriale. Alla sostenibilità ci dobbiamo arrivare, però stiamo distruggendo la nostra competitività. Se ammazziamo le nostre imprese, come pensiamo di fare innovazione? L'nnovazione non può esserre fatta senza investimenti".