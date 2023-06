Boccaletti: "La risposta al cambiamento climatico è una responsabilità civica"

"Il cambiamento climatico non è un problema perché cambia la pioggia, ma perché sollecita le infrastrutture e le istituzioni che noi abbiamo costruito e le fa fallire". Così Giulio Boccaletti, esperto di sicurezza ambientale e risorse naturali, alla Festa dell'Innovazione del Foglio. Alla luce delle recenti alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna e ancor prima dell'emergenza siccità in molte zone dell'Italia, per Boccaletti "la questione cruciale è capire che domande fare": "Come decidiamo se le risaie sono una priorità nazionale o si possono sacrificare sull'altare della siccità? La risposta che diamo non è scientifica, ma ha a che fare con l'immagine che voi avete del paese: è una responsabilità civica e politica che coinvolge tutti noi".