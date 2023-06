"Che l'Italia sia un paese che legge poco è un dato di fatto, ma non poco come si pensa", dice la content creator e tiktoker, intervistata da Matteo Matzuzzi

Megi Bulla: "Con TikTok porto i libri in tutte le case"

"Che l'Italia sia un paese che legge poco è un dato di fatto, ma non poco come si pensa. Con TikTok porto i libri in tutte le case", Megi Bulla si racconta alla Festa dell'innovazione del Foglio.

Tra libri, letteratura e social network, la booktoker - che conta oltre 430mila follower su TikTok - sfata alcuni luoghi comuni sulla lettura, e sui giovani lettori. "C'è ancora speranza", dice Megi Bulla, intervistata da Matteo Matzuzzi sul palco di Venezia, mentre svela i retroscena del suo lavoro da content creator, le dinamiche editoriali e le utime tendenze in fatto di libri.