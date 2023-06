Scannapieco (Cdp): "Su Netco (Tim) tempi un po' più lunghi del previsto"

Nell'ambito del processo competitivo relativo a Netco (la società che controlla la rete fissa di Tim), "in questi momenti siamo in piena procedura, non posso entrare in dettagli. I tempi probabilmente saranno un po' piu' lunghi di quanto si immaginasse ma non drammatizzerei: c'è uno scenario in evoluzione". Lo ha detto il presidente di Cassa Depositivi e prestiti Dario Scannapieco intervistato alla Festa dell'Innovazione organizzata dal Foglio a Venezia. Cassa depositi insieme al fondo Macquire è in corsa per acquisire proprio Netco. "L'Italia è al terz'ultimo posto in Europa per utilizzo della fibra, e abbiamo due società con sinergie che possono essere sfruttate. La scelta di separare la rete e sviluppare la concorrenza sui servizi mi sembra sostenibile" ha aggiunto ancora il capo di Cdp.

Sempre Scannapieco è intervenuto anche sul ruolo del Next Generation Eu. "Il Pnrr segna un cambio nel paradigma europeo. La crisi di Lehman ha fatto capire che l'Europa aveva perso terreno sul campo della competitività. L'Italia dal 2019 al 2019 è cresciuta del 7,5 per cento, la Francia di oltre il 30 per cento, la Spagna di oltre il 40". Quindi il "Pnrr è una grande occasione per fare le riforme. Se non facciamo le riforme perdiamo una grande occasione di metterci alla pari degli altri paesi europei. Italia non può permettersi di tornare a crescere dello zero virgola. Non ci possiamo permettere di perdere i tempi".

Scannapieco ha anche spiegato il ruolo svolto da Cassa depositi e prestiti nell'implementazione dei fondi europei. "Facciamo tre cose: gestiamo circa 6 miliardi, forniamo assistenza tecnica a circa 15 amministrazioni centrali. E poi raccontiamo l'impatto degli investimenti: non solo quanto hanno reso ma cosa hanno prodotto sulla società italiana".