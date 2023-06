“Dietro Nordio le battaglie del Cav.”, dice Gaetano Pecorella

"Non credo si possa dire che queste riforme della giustizia siano state fatte in onore di Silvio Berlusconi, perché che dovesse morire proprio quattro giorni fa non lo aveva previsto nessuno. Certamente però sarebbero state a lui gradite e largamente condivise, visto che rappresentano anche il risultato delle sue battaglie per le garanzie”. Così, intervistato dal Foglio, Gaetano Pecorella, giurista, ex parlamentare di Forza Italia ed ex storico avvocato di Silvio Berlusconi, commenta il via libera da parte del Consiglio dei ministri del primo pacchetto di riforma della giustizia targato Carlo Nordio.

