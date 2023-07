Cassese: "Il governo evoca complotti dei pm per trovare un capro espiatorio. E perde tempo"

"Lo scontro con la magistratura? Le riforme si fanno 'per', non 'contro'. Così facendo il governo distoglie rispetto ai veri problemi della giustizia". Parla il giudice emerito della Corte Costituzionale

“I problemi di fondo della giustizia non possono essere oggetto di contesa o di scontri. Vanno trattati con l’attenzione e la serietà dell’entomologo, uniti con la decisione e l’acume dell’uomo di stato”. Il professor Sabino Cassese non è certo tacciabile di pregiudizio o predisposizione acritica nei confronti del funzionamento della magistratura italiana. Ne conosce i limiti, ne ha denunciate le storture. Eppure, in questo colloquio con il Foglio, lo confessa subito come la pensa a proposito del vittimismo manifestato dal governo nei confronti delle toghe, soprattutto dopo i casi giudiziari che hanno riguardato la ministra del Turismo Daniela Santanchè e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Procedimenti che hanno portato la premier Meloni a credere di essere oggetto di un assedio da parte dei pubblici ministeri. “Vedere complotti da tutte le parti o è la ricerca di capri espiatori, o è il segno di una debolezza di analisi della realtà”, dice il giudice emerito della Corte Costituzionale. “E questa realtà è segnata, principalmente, dall’errore compiuto da circa cinquant’anni in Italia, che ha riconosciuto all’ordine giudiziario un ‘autogoverno’ che ad esso non è attribuito dalla Costituzione. Quante volte ha letto nei documenti ufficiali che il Csm è ‘organo di autogoverno della magistratura’?”.