“Limitare i poteri della Corte dei conti è sacrosanto”. Parla Cassese

Più che un sovvertimento dell’ordine, la sua ricomposizione. Laddove in tanti denunciano un assalto alle istituzioni, Sabino Cassese vede “un scelta sacrosanta, che contribuisce a rimettere nella giusta prospettiva il rapporto tra pubblica amministrazione e controllori”. E certo, “il modo forse non ha aiutato”, ma al netto della forma, la sostanza è apprezzabile: “Apprezzabilissima”. Dunque no, l’abrogazione parziale del controllo concomitante sul Pnrr da parte della Corte dei conti non è una scelta scellerata? “Assolutamente no”, spiega il decano dei giuristi italiani. “I controlli che la Corte dei conti esercita, sul Pnrr e non solo, sono un istituto prezioso. Ma tutta la cultura in materia suggerisce che i controlli devono avere alcune caratteristiche. Anzitutto, non essere a tappeto, ma a campione: altrimenti finiscono con l’estendersi troppo e con l’andare assai poco in profondità. In secondo luogo, non devono essere controlli che si limitano alla carta, ma che analizzano l’essenza delle cose. Infine, devono essere esercitati il meno possibile in forma preventiva o concomitante: perché questo tipo di controllo genera troppo facilmente forme di cogestione, col risultato che l’amministratore si sente o terrorizzato o deresponsabilizzato. Nel controllo concomitante c’è la negazione della indipendenza della Corte dei conti, che dovrebbe essere l’‘occhio del Parlamento’, non l’‘angelo custode degli impiegati’. E qui siamo alle basi: siamo, cioè, a una sana applicazione dell’articolo 100 della Costituzione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE