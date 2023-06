Bruxelles ricorda a Meloni che sui controlli al Pnrr c'è un accordo: "Monitoreremo con attenzione su Corte dei conti"

"È responsabilità delle autorità italiane che gli enti preposti al controllo riguardo la spesa dei fondi siano in grado di lavorare", dice un portavoce della Commissione europea

"Noi abbiamo un accordo con l'Italia sulla necessità di avere un sistema di controlli efficace per quanto riguarda la spesa dei fondi del Pnrr ed è responsabilità delle autorità italiane che questi enti siano in grado di lavorare". Lo ha detto un portavoce della Commissione europea rispondendo a una domanda sulle misure del governo sulla Corte dei conti. "Le autorità italiane hanno istituito un ente ad hoc responsabile del controllo dei fondi del Pnrr, monitoreremo con grande attenzione cosa prevede la bozza di legge riguardo alla Corte dei conti", ha aggiunto. Ma fintanto che il decreto Pa non viene approvato, con lui l'emendamento che abroga il controllo concomitante della Corte dei conti sul Pnrr, la Commissione preferisce non esprimersi: "Come regola generale non ci esprimiamo sui progetti di legge e dunque non entriamo nel dettaglio", è la posizione. Il termine ultimo per convertire il decreto scade tra venti giorni.

Come raccontato su questo giornale, la scelta di affidare ai giudici contabili la supervisione in corso d’opera, Mario Draghi l’aveva adottata proprio su richiesta europea. A spiegare come funzionano nei vari paesi i controlli è lo stesso portavoce della Commissione euoropea: "I sistemi di controllo nazionali costituiscono i meccanismi principali per proteggere gli interessi finanziari dell'Ue e sono gli stati membri che devono assicurarsi che non ci siano conflitti di interessi e o frodi. E l'Italia ha in campo un sistema solido".

Vista da Bruxelles la situazione può apparire confusa. Il grande fraintendimento è che il ruolo della Corte non verrà smantellato, perché i giudici contabili saranno chiamati comunque a vigilare e a riferire semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione del Piano, ma è di certo indebolito, quantomeno nella sua funzione di accompagnamento. Ed è su questo aspetto che la Commissione vorrà dei chiarimenti, forse delle rassicurazioni (in una fase, peraltro, su cui a Bruxelles stanno esercitando un controllo che dire scrupoloso è poco, sul Pnrr italiano, e infatti il via libera alla terza rata, ferma ormai da sei mesi, ancora non si vede).