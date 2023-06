Cara Expo di Roma, il grande balzo in avanti è possibile. Lettera fiduciosa da Milano

Per vincere la corsa con Busan e Riad, la capitale deve far crescere una mobilitazione intellettuale, culturale e d’immagine internazionale. Ma soprattutto, va messo in campo sin da subito un progetto di futuro, che vada al di là della decisione del Bie sul 2030. Come è accaduto nel capologuogo lombardo, già prima dell'esposizione del 2015

Cara Roma, eterna capitale d’Italia oggi in corsa per ottenere dal Bureau international des Expositions l’assegnazione di Expo2030, qui è l’intera città di Milano che ti scrive, augurandoti un pieno successo nell’impresa. Il responso arriverà alla fine di novembre, nei giorni scorsi Giorgia Meloni è stata in visita a Parigi, da Macron, anche (ma non solo) per perorare la causa di Roma, con tanto di splendida festa all’ambasciata d’Italia. Noi milanesi ci ricordiamo ancora l’esplosione di festa il 31 marzo del 2008, quando il Bie decretò la nostra città, e ovviamente l’Italia, vincitrice contro la rivale Smirne. Speriamo di cuore (no scemenze campanilistiche!) che una tale esplosione di gioia possa accadere anche nelle strade di Roma. Con tutto quello che ne seguì: di entusiasmo cittadino, di iniziative, di trasformazioni immaginate e realizzate. Sarebbe per l’Italia e la capitale una grande occasione, come lo è stata indubbiamente per Milano: basterebbe uno sguardo a cosa sta diventato l’ex Area Expo, oggi MIND District.