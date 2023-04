Che succederà alla Scala? L'immobilismo e le decisioni che servirebbero

Ormai è certo: Carlo Fuortes, una volta uscito dal bunker di viale Mazzini, non traslocherà alla Scala ma al San Carlo (sempre che il governo riesca a sloggiare da Napoli Stéphane Lissner, che già affila le carte bollate). Sarebbe interessante allora capire cosa succederà al teatrone milanese. Il mandato dell’attuale sovrintendente e direttore artistico, Dominique Meyer, scade nel 2025, quello del sindaco nonché presidente della Fondazione, Beppe Sala, nel ’26. Sala ha fatto le barricate contro Fuortes, che invece sarebbe stato l’uomo giusto al posto giusto, in nome della sacrosanta autonomia della Scala e più in generale di Milano dalla politica romana (e rinunciando così a tenere in area Pd, fino al 2030, la più importante istituzione culturale italiana). Un tentativo di prolungare Meyer di un anno, quindi a farlo scadere in contemporanea al sindaco, non è nemmeno approdato in Consiglio d’amministrazione, segno che una maggioranza non c’era o non era abbastanza ampia.

