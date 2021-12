Cattelan, Vezzoli e Tosatti alla Prima della Scala: e se in futuro curassero gli allestimenti?

Una foresta che si muove dietro un’automobile che porta Macbeth e Banco fin dentro il Preludio e poco dopo una Lady Macbeth di sangue vestita, la splendida Netrebko in un palazzo déco con enormi finestre affacciate su una città mai vista. Verrebbe da pensare a Gotham, è una metropoli dell’antropocene densa di grattacieli con le fondamenta sulle nuvole, immaginifico sfondo di una Prima suggestiva, serata di grandi voci, un ottimo Luca Salsi, direzione impeccabile, costumi ben riusciti e proiezioni mozzafiato, su tutte una Battersea Power Station che manco nelle fantasie dei Pink Floyd, di nuovo meravigliosamente fumante dietro al coro dei profughi scozzesi. Sarebbero tante le cose da scrivere, su queste pagine il compito è di altri, perché a me stasera, durante i lunghi applausi al Presidente della Repubblica, ha colpito la presenza in sala, a pochi posti di distanza, di tre artisti italiani tra i più noti. Maurizio Cattelan, Francesco Vezzoli e Gian Maria Tosatti, una presenza simultanea che non passa di certo inosservata, almeno a chi spera come me in una botta di contemporaneità sul repertorio e sulle regie del teatro. Presenza casuale o segno di una prossima e organica apertura della Scala ai maggiori artisti del nostro tempo? Di certo non sarebbe una novità assoluta.



