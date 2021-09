Il ruggito della cancel culture

Un enorme leone che pare quello della Metro Goldwyn Mayer tiene in bocca una testa piccola piccola di un povero cristo. L’ultima fatica di Francesco Vezzoli è fuoriscala e drammatica/pop. A Firenze, dal 2 ottobre, ecco “Francesco Vezzoli in Florence”, a cura di Cristiana Perrella e Sergio Risaliti. Il progetto – presentato dal Museo Novecento di Firenze e dal Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato – mette in dialogo arte contemporanea e patrimonio storico-artistico della città. Dunque l’artista bresciano-internazionale ci mette “l’opera più grande che abbia mai realizzato: questo leone di cinque metri disneyano che pare un incrocio tra Gardaland e il Vittoriale, con una curiosissima posa antropomorfa, un leone in piedi con in bocca una testina originale del II secolo dopo Cristo di un senatore romano. Ai piedi del leone c’è la toga, scolpita oggi, nuova di zecca, e il corpo del senatore. Poi dentro Palazzo Vecchio c’è il contraltare, nello studiolo di Francesco I una vera toga romana antica con una testa in bronzo come la musa dell’Archeologia di De Chirico”.

