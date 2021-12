Cinque appunti sulla Prima della Scala

Appunti del dopo-Prima della Scala, dove per i primi due atti in tanti abbiamo avuto l’impressione che l’oceanico pubblico a casa si godesse il senso dello spettacolo infinitamente meglio di noi pubblico in sala, e nel terzo atto – dopo una pausa nel Ridotto Toscanini – ne abbiamo avuta la certezza. Come ha detto il regista Davide Livermore a qualcuno “non si deve provare invidia per chi sta in sala”, e ha ragione: perfino il gesto attoriale, che a chi era seduto in poltroncina sembrava una caricatura, sembrava pensato per bucare lo schermo. Forse, ma questo punto non abbiamo avuto modo di verificarlo, anche tutto quel saliscendi sull’ascensore per l’inferno, a un certo punto fastidioso, acquistava un senso. Da cui

