“Nessuno ha speso in fasto quanto me. Tranne Luigi XIV”. Intervista a Manfred Thierry Mugler

Il massimalista della moda mondiale racconta al Foglio come nacquero i costumi del “Macbeth” per la Comédie Française a cui tutti guardano ancora adesso, trentasei anni dopo. “Mi piace lavorare sui contrasti. Ma in totale libertà. Se devi spiegare un abito, quell’abito non funziona”

Verso la fine della chiacchierata, quando ormai abbiamo toccato il tema “progetti futuri” e si è parlato del Teatro alla Scala, dove dovrebbe approdare in una prossima stagione con il suo balletto con McGregor, “A divine transformation”, riflessione sull’animale-uomo e il genere sessuale, Manfred Thierry Mugler si lascia sfuggire che il suo Macbeth per la Comédie Française, caposaldo dell’immaginario shakespeariano datato 1985 a cui tutti i costumisti del mondo continuano a guardare prima di mettersi al lavoro sul testo e l’opera, “fu lo spettacolo più costoso dai tempi di Luigi XIV”. Per un attimo penso di essermi persa uno spettacolo magnifico sul re Sole per tutti questi anni, che disdetta. Invece no. Mugler intende proprio Luigi XIV di Borbone, il monarca che istituì il teatro nell’autunno del 1680: voleva accordare ai comédiens français il monopolio delle recite in città contro gli odiatissimi italiens che dominavano le scene da un buon secolo, e la prima opera che venne rappresentata, all’hotel de Guénégaud, fu la “Fedra” di Jean Racine, tragedia su un’altra donna vittima delle proprie pulsioni in cui gli uomini interpretano, diciamola tutta perché è così anche in Macbeth, ruolo di comparse o di utili strumenti nello svolgimento della trama.