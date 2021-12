La mia folla ignara, oppressa in vestiti di carne e cenere

Atto primo, scena prima. Nel tinello di una casa medio borghese di Torino, c’è un bambino che indossa un berretto nero e una giubba chiassosa da fantino: scollo a V oro in campo viola, con maniche granata. Sprona i suoi cavalli, balzati veloci dalle gabbie di partenza. "Nel mio ippodromo battevo regolarmente, ma anche di venti lunghezze, i purosangue dell’Aga Khan. Avevo la più grande scuderia del mondo, li disegnavo e ritagliavo e diventavano veri. Incollati su mezze sfere, come i giocatori del Subbuteo: li facevo avanzare colpendoli con le dita". È la fantasia teatrale del regista Davide Livermore che iniziava a galoppare. Non si è più fermata. Merito di un’infanzia intinta nell’immaginazione collettiva dei dopocena di famiglia, privi di schermi televisivi. Di un’adolescenza in cui si incontrava con gli amici per comprare, in regime di colletta, un disco 33 giri da ascoltare insieme, creando un patrimonio di comunanza. Beneficiato dai suoi nonni che cantavano l’opera per fare spettacolo, trasmettendo il valore della lingua italiana. I pantoni che vestono la sua vita sono in parte ancora quelli: il granata del tifoso del Toro, il nero e l’oro che riverberano un’idea di eleganza, il viola della Viola Fiorentina, squadra del padre, indossato provocatoriamente (panciotti e pochette) anche in teatro, per testimoniare che: "Sono finiti i tempi in cui temevamo il colore dei paramenti sacri di Quaresima, perché in quei giorni a noi artisti non ci pagavano". All’eclettismo della palette cromatica del Direttore del Teatro Nazionale di Genova - già cantante, attore, direttore della fotografia, insegnante che crede nelle connessioni tra musei, accademie, teatri e scuole - si sono aggiunti il verde inglese e l’arancione: "Colorarmi è divertente. Se non fai qualcosa che ti dà piacere, perché hai paura di sembrare altro rispetto a quello che sei, ti smarrisci. Faccio rientrare il tutto sotto la dicitura: beh è artista…".

