Meglio della Prima. Gli 80 della Scala risorta

A chi non è milanese e non può capire che cosa significhi questo teatro per la città e in realtà per l’Italia intera – ottant’anni non ci fu bisogno di transenne, un’immagine dell’archivio Publifoto ritrae Pietro Nenni pre-Costituente tranquillo in un palco dove il fotografo ha potuto evidentemente raggiungerlo senza essere bloccato – provvede il sindaco Giuseppe Sala a ricordarlo, nel breve, pungente discorso di apertura, che guarda direttamente all’Europa di oggi e di ieri, e al ruolo che, per l’Italia intera, ebbe la rinascita della Scala, segno forte di una ricostruzione del Paese che in quel 1946 doveva ancora venire e di un referendum che sarebbe stato votato meno di un mese dopo: “Quello di oggi non è un esercizio nostalgico”, dice, chiamando direttamente in causa le istituzioni presenti. “È un interrogativo urgente: cosa significa oggi ereditare quella ricostruzione? Le istituzioni presenti in questa sala portano responsabilità precise. La responsabilità di rappresentare l’Italia e Milano e l’Europa, certamente. Ma anche la responsabilità di difendere. E non si tratta di difendere soltanto la Scala o l’arte. Oggi si tratta di difendere la democrazia”, aggiunge. “Giuseppe Verdi, il compositore che più di ogni altro ha incarnato l’identità di questa nazione nel suo periodo di formazione, scrisse: ‘Torniamo all’antico: sarà un progresso’. È un paradosso che nasconde una verità straordinaria: il progresso autentico non è rottura con tutto ciò che è stato, bensì fedeltà alla parte migliore di sé stessi. La democrazia che intendiamo tutti difendere è un processo continuo, che si rinnova. Altrimenti, semplicemente, non è democrazia, ma la sua ombra. Ottant’anni dopo, dobbiamo restare fermi dalla parte giusta e la parte giusta è questa: la parte della bellezza, dell’arte e del coraggio civile”.