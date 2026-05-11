La ragazza del dopoguerra vedeva nella Scala ricostruita la realizzazione di un sogno

Oggi, con un concerto diretto da Riccardo Chailly, il Teatro alla Scala celebra gli ottant’anni dalla sua rinascita: l’11 maggio del 1946 Toscanini salì infatti sul podio nel teatro ricostruito che riapriva dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Di seguito, una testimonianza di Liliana Segre.

I miei nonni nutrivano una profonda passione per le opere e possedevano persino un palco alla Scala. Mi portavano spesso con loro quando ero molto piccola, avevo cinque o sei anni, per assistere agli spettacoli pensati per i bambini, come Cenerentola e Hänsel e Gretel. Quegli eventi erano per me una vera festa: mi vestivano in modo elegante e io mi specchiavo già orgogliosa, felice soprattutto per quell’abito speciale.

Tuttavia, provavo anche paura per la strega di Hänsel e Gretel e per le sorelle cattive di Cenerentola, figure che mi impressionavano profondamente.

Dopo quei primi anni, trascorsi un lungo periodo senza frequentare la Scala. La bambina ingenua che si lasciava incantare dalle opere con il suo vestito da festa era ormai cambiata. Erano passati circa dieci anni: la bambina del 1936 era ben diversa dalla ragazza di sedici anni del 1946. La Scala ricostruita mi trasmetteva un senso meraviglioso di libertà.

Nel frattempo, avevo conosciuto la prigione e il lager; la Scala era diventata un ricordo lontano, qualcosa che non sentivo più mio. Ma la ragazza del dopoguerra, quella di sedici o diciassette anni, vedeva nella Scala ricostruita la realizzazione di un sogno inaspettato. Era la città di Milano che rinasceva, la città che amavo e che era la mia per nascita, così come era dei miei genitori e dei miei nonni. In quel luogo rivivevo una famiglia che non avevo più, e provavo uno stupendo senso di essere viva, nonostante tutto, mentre anche la Scala tornava a vivere.