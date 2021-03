Le donne altrove. Dietro agli abiti di Thierry Mugler

Ha portato le sue muse fuori dal mondo, in un altro pianeta: sulla cima del grattacielo Chrysler, tra i ghiacci della Groenlandia, nel mondo degli insetti, in un’altra epoca, ma sempre in abiti da sera sensuali realizzati con materiali che qualcuno ha definito riduttivamente “da sexy shop”. Nella visione di Thierry Mugler le donne sono così seducenti e così straordinariamente sicure di sé da non riuscire a trovare un posto sulla terra: sono sempre altrove. I loro vestiti raccontano delle vite e delle personalità che oggi non sarebbero pensabili, ma che anche nei ribelli anni ’70 e negli esplosivi ’80 erano visti come “disruptive”. Nessuno prima di lui aveva mai vestito una donna da regina delle formiche, né osato montare un manubrio da motocicletta su un corpetto, o pensato di costruire un’armatura robotica a metà tra alta sartoria e capolavoro ingegneristico. È stato definito l’inventore del fashion show per come lo intendiamo oggi, ma quelli che organizzava per presentare le sue collezioni assomigliavano più a uno spettacolo teatrale che a una sfilata. La musica, le scenografie, le coreografie e le modelle che camminavano sulla passerella interpretando un personaggio avevano ben poco da spartire con le classiche presentazioni in atelier alle quali erano abituati i parigini che acquistavano haute couture.

