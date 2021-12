Come vestirebbe oggi Lady Macbeth? I panni genderless della femme fatale

"Look like the innocent flower, but be the serpent under it", atto I, scena quinta. È uno dei saggi consigli che il prodigioso Shakespeare fa pronunciare a Lady Macbeth, ambiziosa e malignamente persuasiva: lo rivolge al consorte di cui – come darle torto? - teme che la brama di potere non sia all’altezza del suo coraggio, impegnato com’è a fare quello che da sempre tentano di realizzare i politici: prendere decisioni che uniscano il bene personale a quello pubblico, rendendo a se stessi e agli altri la vita impossibile. Però il richiamo a spire rettiliane, petali e foglie da foresta intossicata richiama alla mente certi decori di charme curvilineo e inquietante in linea con l’estetica di Alessandro Michele per Gucci, maison che tra l’altro è finita per l’ennesima volta sotto i riflettori per l’imminente uscita del film “House of Gucci’.

