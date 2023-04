La festa settecentesca degli “Ziti” alla Scala, tra Salvator Rosa e delizie di costumi

Si potrebbe dire che nulla manchi nel grande programma messo a punto da Monique Veaute per il Festival di Spoleto, presentato ieri con grande conferenza stampa e cenino riservatissimo all’Accademia di Francia, dall’artista afroamericano Lonnie Holley con le sue sonorità crude al teatro simbolista di Maurice Maeterlinck, il ventaglio è ricco e ampio, molto internazionale. Quasi troppo internazionale, verrebbe da dire, visto che ultimamente, in Italia, si porta invece molto la napoletanità. Naturalmente, è de rigueur non portarla a Napoli. Si porta infatti a Firenze, dove il nuovo presidente di Pitti Immagine è Antonio De Matteis, erede della dinastia Kiton di Ciro Paone, sessant’anni di giacche tagliate e montate alla napoletana, che in realtà è una scuola antica almeno quanto l’eleganza dell’omonimo pittore del primo Settecento che rischiara le visite a Capodimonte. Si porta anche nell’entertainment iper-pop, Napoli, con il serial “Mare fuori” e il florilegio di imitazioni semi-invidiose in genovese (“Mâ Feua”) e altri vernacoli meno pregevoli del napoletano che invece è una lingua, grammatica e sintassi e letteratura comprese.

