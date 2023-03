O Fuortes o muerte!

Pure l’anagrafe è dalla sua parte. Si chiama “Fuortes”, Carlo, ed è l’amministratore delegato dei caraibi Rai, il pirata, il corsaro. Le sue origini sono salentine. E’ figlio di Tommaso Fuortes, medico di Giuliano (594 abitanti), frazione di Castrignano del Capo, provincia di Lecce. Il nonno materno, per gli eruditi locali, era nientemeno che il “valoroso Don Achille De Nitto di Tricase”, marito della nobildonna Maria Miranda. Signori, forza, sedetevi! Sipario! Vi raccontiamo la vita e le gesta di Carlo Fuortes, amministrador della confundida televison de estado, da tutti conosciuta come Rai, enorme sventura nacional. “Andarmene io? Lasciare? Ma voi non mi conoscete”. E’ vero, e rimediamo.

