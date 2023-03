Il pokerista Fuortes: Rai o una partecipata. La trattativa più pazza del mondo

Giorgia Meloni è pronta a incontrarlo, l'ad continua nella sua storica resistenza. Dopo aver rifiutato il Maggio Fiorentino c'è chi non esclude che possa perfino puntare alla politica

Una trattativa così non ritorna mai più, Carlo Fuortes è felice di stare lassù. Ha l’ufficio al settimo piano di Viale Mazzini, amministratore delegato Rai: “Lasciareeee… Nooo, nooo, nooo!”. Non accetta la guida del Maggio Fiorentino: “Posso fare il professore universitario. Ho richieste”. E’ pronto a incontrare Giorgia Meloni (lunedì o martedi?): “Se la premier mi chiede di dimettermi dalla Rai io obbedisco… ma siete sicuri che me lo chieda?”.