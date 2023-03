I dispacci dell'ad della Rai da Zanzibar

Carlo Fuortes è in vacanza. Non vuole mollare l’azienda, come un’ostrica (della Tanzania). E se proprio deve andare al Maggio Fiorentino, che glielo chieda Meloni in persona

L’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, è in ferie. A Zanzibar, pare. Nell’arcipelago della Tanzania. Torna a Viale Mazzini questo pomeriggio. Dovunque sia stato, con le infradito ai piedi, negli ultimi giorni mandava dispacci intercontinentali a Palazzo Chigi. Per esempio ripete di non avere intenzione di lasciare la Rai. E non vuole andare a dirigere il Maggio Fiorentino, che pure gli propongono. Troppo poco. Malgrado la segretaria, l’autista e la casa in centro. Non ci sarebbe la Scala di Milano?, chiede lui, un po’ come faceva Totò in Fifa e Arena (“a proposito di politica, non ci sarebbe qualcosina da mangiare?”). No, purtroppo no. Non c’è niente.